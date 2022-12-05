В Праге задержан один из руководителей группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто», находившийся в международном розыске, сообщила на брифинге представитель министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек.

«В столице Чехии – Праге по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан один из руководителей групп компаний «Азия Авто – Бипэк Авто», разыскиваемый департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере», - цитирует Турлыбек агентство «Казинформ».

По ее словам, он находится под стражей, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».

В августе прошлого года стало известно, что владельца контрольного пакета акций и председатель совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.