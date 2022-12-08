Асанова освободили от этой должности
Сенат согласовал кандидатуру нового председателя Верховного суда
фото с сайта Актюбинского областного суда

Тамара Вааль, Астана, Власть

В связи с тем, что у действующего председателя Верховного суда Жакипа Асанова в январе заканчивается срок полномочий, в четверг в ходе пленарного заседания сенат проголосовал за освобождение его от занимаемой должности. А новым председателем Верховного суда избран председатель Актюбинского областного суда Асламбек Мергалиев.

«В соответствии с Конституцией к исключительному ведению сената относится вопрос об освобождении от должности председателя Верховного суда и избрании на эту должность. Пять лет назад, пользуясь этим данным правом вы давали согласие на избрание Жакыпа Асанова председателем Верховного суда. В январе заканчиваются его полномочия, и в связи с переходом (его - В.) на другую должность, сейчас я представляю перед вами представление президента об освобождении его от данной должности», - сказал депутатам руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу.

На должность нового председателя Верховного суда по представлению главы государства предложена кандидатура председателя Актюбинского областного суда Асламбека Мергалиева. Сенат поддержал его кандидатуру.

50-летний Мергалиев родился в Павлодарской области, в 1999 году окончил Стамбульский государственный университет. Работал юристом, главным специалистом управления юстиции региона и Павлодарского областного суда, был судьей Павлодарского городского суда, возглавлял специализированный административный суд города Экибастуза. С 2008 по 2012 год был председателем Экибастузского городского суда, затем – председателем суда №2 Павлодара, возглавлял апелляционную судебную коллегию по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда, а также Костанайский суд. С декабря 2020 года возглавлял Актюбинский областной суд.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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