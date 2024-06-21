Вопросы присутствия партий, наблюдателей и СМИ на референдуме скорректировал парламент

Депутаты парламента на совместном заседании в пятницу приняли поправки в законодательство, которые скорректировали нормы, касающиеся присутствия на референдуме наблюдателей политических партий и иных организаций, а также представителей отечественных и иностранных средств массовой информации. Эти поправки они внесли в рамках подготовки ко второму чтению конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

«Совместная комиссия рассмотрела предложения об изменении и других конституционных законов Республики Казахстан. Так, некоторые нормы конституционного закона «О республиканском референдуме» приведены в соответствие с требованиями, установленными конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан». Эти нормы касаются присутствия на референдуме наблюдателей политических партий и иных организаций, а также представителей отечественных и иностранных средств массовой информации, а также порядка их аккредитации», - сказала в пятницу в ходе совместного заседания палат парламента председатель комитета мажилиса по законодательству Снежана Имашева.

Кроме того, по ее словам, рассмотрены условия деятельности членов комиссий референдума в части оплаты их труда в период подготовки и проведения референдума. Также приняты нормы относительно обжалования решений и действий (бездействия) комиссии референдума и других процедурных вопросов.

Вместе с тем в конституционный закон «О правительстве» внесены дополнения компетенций по утверждению госпрограмм и исключены требования по согласованию плана законопроектных работ правительства с президентом. Конституционный закон «О президенте » в свою очередь дополнен полномочием главы государства о согласовании системы госпланирования.

В целом новым законом предусматривается создание трех самостоятельных кассационных судов в Астане - по уголовным, гражданским и административным делам. Устанавливается требования к судьям и председателям этих судов. Для первых юридический стаж должен будет составлять не менее 18 лет, а судейский - не менее 8 лет, а для председателей - не менее 10 лет, в том числе, 5 лет работы судьей областного суда.