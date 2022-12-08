Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат
Депутаты мажилиса смогут контролировать бюджетные деньги от центра до аула – Кошанов
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, который проинформировал о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты и рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой.

По словам Кошанова, в настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Что касается взаимодействия с Высшей аудиторской палатой, то, по словам спикера, теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Кошанов также сообщил о работе общественной палаты при мажилисе, в которую вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Свежее из этой рубрики
Сайт ВОЗ заблокирован полностью, поскольку Минформации не может закрывать доступ к отдельным страницам
Новости
Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе завершат до 15 декабря, заверил аким Павлодарской области
Новости
В правительстве ставится вопрос, продолжит ли «АрселорМиттал Темиртау» работать в Казахстане – Ускенбаев
Просматриваемые
Новости
McDonald's закрыл свои точки в Казахстане из-за отказа от российской продукции – Reuters
Новости
​В Экибастузе не могут подключить дома к теплу из-за продолжающихся аварий – Скляр
Новости
В Казахстане упразднят комитеты административной и миграционной полиции МВД
Новости
Абылкаир Скаков освобожден от должности акима Павлодарской области
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Активистки Oyan, Qazaqstan! вышли на пикет в поддержку жителей Экибастуза