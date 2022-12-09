Посол в Турции также назначен послом в Албании по совместительству
Токаев сменил послов Казахстана в Грузии, Болгарии и Литве
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в Грузии, Болгарии и Литве. Соответствующие указы, подписанные главой государства, опубликованы на сайте Акорды.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Грузии. На эту должность назначен Малик Мурзалин, он освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента.

Темиртай Избастин освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Болгария. На эту должность назначен Виктор Темирбаев, ранее являвшийся послом Казахстана в Литовской Республике. Послом в Литву назначен Тимур Уразаев.

Вместе с тем посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен послом Казахстана в Республике Албания по совместительству.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане упразднят комитеты административной и миграционной полиции МВД
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Активистки Oyan, Qazaqstan! вышли на пикет в поддержку жителей Экибастуза
Новости
Преимуществом при трудоустройстве станет наличие сертификата оценки знаний и квалификации – Минтруда
Новости
Задержанной в Актюбинской области каракалпакской активистке выдано свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане
Новости
Общественники Талдыкоргана просят переименовать улицу Назарбаева