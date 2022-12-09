Президент Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в Грузии, Болгарии и Литве. Соответствующие указы, подписанные главой государства, опубликованы на сайте Акорды.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Грузии. На эту должность назначен Малик Мурзалин, он освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента.

Темиртай Избастин освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Болгария. На эту должность назначен Виктор Темирбаев, ранее являвшийся послом Казахстана в Литовской Республике. Послом в Литву назначен Тимур Уразаев.

Вместе с тем посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен послом Казахстана в Республике Албания по совместительству.