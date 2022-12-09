ЕАЭС должен стать ведущим игроком в сфере цифровых технологий, криптосистемы и финтеха – Токаев

Казахстан беспокоит пробуксовка процессов, связанных с цифровой повесткой Евразийского экономического союза. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что ЕАЭС может и должен стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы и финтеха, об этом он заявил в пятницу в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке союза», - сказал Токаев.

Президент отметил, что Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, страна входит в 30-ку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате, созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций, функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

«Считаем, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего Евразийского масштаба. Наша задача как союза стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтеха. Это задача вполне выполнима», - считает Токаев.

Тем более, добавил он, Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Поэтому глава государства призвал страны-участницы усилить работу в этом направлении.