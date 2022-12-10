Защитники настаивают на том, что вина их подзащитного не доказана
  • 623
Следствие пытается добиться ареста тяжело больного предпринимателя в Алматы – адвокаты
Фото Жанары Каримовой

Следователи Департамента экономических расследований (ДЭР) Алматы задержали и добиваются ареста предпринимателя, чье состояние здоровья не позволяет ему находиться под стражей, сообщили защитники Рена Керимова и Вячеслав Филатов в Facebook вечером в пятницу и в ночь на субботу.

По их данным, следствие в отношении 61-летнего Даурена Молдагалиева ведется с февраля, их подзащитный все это время участвовал в следственных действиях, а следователям не удалось «собрать доказательства вины».

8 декабря Молдагалиев был вызван в ДЭР, где ему предъявили обвинения по 262 статье Уголовного кодекса Казахстана – «организация преступной группы или сообщества», после чего его задержали.

По информации адвокатов, задержанный потерял сознание еще до предъявления ему обвинений, а позже был госпитализирован в БСМП. Керимова сообщила, что у него больное сердце, а 12 декабря он должен был лечь в больницу на плановое лечение.

По данным Керимовой, следствие намерено ходатайствовать об аресте их подзащитного, заседание следственного суда должно пройти в субботу. При этом адвокаты уверены, что спешность действий следствия указывает на «необходимость улучшить статистику» к концу года.

Накануне адвокаты Молдагалиева провели шесть часов в прокуратуре Алматы, добиваясь приема по делу их подзащитного, но покинули здание минувшей ночью.

В департаменте экономических расследований и прокуратуре Алматы не комментировали ситуацию вокруг задержанного предпринимателя.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
ЕАЭС должен стать ведущим игроком в сфере цифровых технологий, криптосистемы и финтеха – Токаев
Новости
Токаев предлагает странам ЕАЭС совместно искать пути смягчения влияния санкций
Новости
56 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц акиматов пяти регионов и землепользователей после проверок – Генпрокуратура
Просматриваемые
Новости
В Казахстане упразднят комитеты административной и миграционной полиции МВД
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Активистки Oyan, Qazaqstan! вышли на пикет в поддержку жителей Экибастуза
Новости
Преимуществом при трудоустройстве станет наличие сертификата оценки знаний и квалификации – Минтруда
Новости
Задержанной в Актюбинской области каракалпакской активистке выдано свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане
Новости
Суд во Франции отклонил апелляцию Аблязова на лишение его политического убежища