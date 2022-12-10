Следствие пытается добиться ареста тяжело больного предпринимателя в Алматы – адвокаты

Следователи Департамента экономических расследований (ДЭР) Алматы задержали и добиваются ареста предпринимателя, чье состояние здоровья не позволяет ему находиться под стражей, сообщили защитники Рена Керимова и Вячеслав Филатов в Facebook вечером в пятницу и в ночь на субботу.

По их данным, следствие в отношении 61-летнего Даурена Молдагалиева ведется с февраля, их подзащитный все это время участвовал в следственных действиях, а следователям не удалось «собрать доказательства вины».

8 декабря Молдагалиев был вызван в ДЭР, где ему предъявили обвинения по 262 статье Уголовного кодекса Казахстана – «организация преступной группы или сообщества», после чего его задержали.

По информации адвокатов, задержанный потерял сознание еще до предъявления ему обвинений, а позже был госпитализирован в БСМП. Керимова сообщила, что у него больное сердце, а 12 декабря он должен был лечь в больницу на плановое лечение.

По данным Керимовой, следствие намерено ходатайствовать об аресте их подзащитного, заседание следственного суда должно пройти в субботу. При этом адвокаты уверены, что спешность действий следствия указывает на «необходимость улучшить статистику» к концу года.

Накануне адвокаты Молдагалиева провели шесть часов в прокуратуре Алматы, добиваясь приема по делу их подзащитного, но покинули здание минувшей ночью.

В департаменте экономических расследований и прокуратуре Алматы не комментировали ситуацию вокруг задержанного предпринимателя.