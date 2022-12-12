Скляр заявил, что разморозка труб произошла из-за несогласованных действий
Ситуация в Экибастузе продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону – Токаев
фото Владислава Сона

Ситуация в Экибастузе наглядно показала безответственное отношение госорганов и субъектов естественных монополий к отопительному сезону, заявил на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что нужно извлечь из этого уроки, а после завершения расследования принимать соответствующее решение.

«То, что произошло в Экибастузе – это реальная катастрофа. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону госорганов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем, и эта практика привела к масштабных последствиям, для устранения которых понадобились колоссальные ресурсы. Я думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование, почему это произошло, и будем принимать соответствующее решение», - заявил Токаев.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, 27 ноября в 1:20 из-за ложных показаний датчиков давления обратной сетевой воды персонал экибастузской ТЭЦ включил два дополнительных подпиточных насоса, что в купе с высоким износом и повышением давления в трубопроводе привело к множественным повреждениям в тепловых сетях. По его словам, только в первые часы было зафиксировано свыше 70 порывов, 15 из которых были крупными.

«Это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуз с такими множественными порывами одновременно», - отметил он.

Скляр сообщил, что на момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, около 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В течение суток было подключено 79 домов из 149 и часть жилого сектора. Однако «в связи с несогласованностью действий штаба, КСК, а также жителей города в 70 домах была разморожена система теплоснабжения».

«Простые алгоритмы действий в подобных ситуациях, такие как слив воды из систем теплоснабжения для предотвращения замерзания труб и батарей, оказались невыполненными. Кроме того, из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количестве порывов и возможностях ремонтных бригад, существенно затянулось время ликвидации технологических нарушений на теплотрассах. Длительность устранения аварии усугубило замерзание домов и их системы внутреннего водообеспечения и водоотведения», - также перечислил проблемы Скляр.

На утро сегодняшнего дня, по его информации, из-за разбалансировки системы теплоснабжения поступают обращения жителей в основном частного сектора с жалобами на тепло и водоснабжение по отдельным адресам. Он заверил, что на участках теплосетей работают более 200 работников промпредприятий вместе с сотрудниками теплосетей. Все же многоквартирные жилые дома обеспечены холодным и горячим водоснабжением.

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