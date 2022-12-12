Акимат аргументировал свою жалобу тем, что для сохранения группы озер не хватит мощностей очистительных сооружений
Апелляционная инстанция отменила решение суда об установлении водоохранных зон вокруг Малого Талдыколя
ФОТО ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ SOS.TALDYKOL

Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отменила решение суда первой инстанции о понуждении установить водоохранные зоны и полосы на некоторых участках группы озер Малый Талдыколь. Постановление суда было опубликовано в судебном кабинете 8 декабря.

В марте этого года Специализированный межрайонный административный суд столицы частично удовлетворил иск коалиции корпоративных юристов Aqiqat к акимату города и обязал ведомство установить водоохранные зоны и полосы на участках № 6, 7 и 9 группы озер Малый Талдыколь в трехмесячный срок. Постановление акимата о переводе этих участков из земель водного фонда в земли населенного пункта было также отменено.

Коалиция корпоративных юристов Aqiqat в апелляционной инстанции потрбеовала пересмотреть это решение и установить водоохранные зоны и полосы на всей группе озер Малый Талдыколь, в том числе и на участках №3, 4, 5 и 8, указывая, что суд поставил экономическую целесообразность выше соблюдения закона.

Акимат столицы также обратился в апелляционную инстанцию и потребовал вынести новое решение об отказе в иске о принуждении установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках 6 и 9, об отказе в признании незаконным и отмене постановления о переводе земель. Акимат обосновал свое требование тем, что «сохранение групп озер не представляется возможным ввиду отсутствия мощностей очистительных сооружений», а также тем, что «на участке № 9 отсутствует водная гладь и участок иссушен». Кроме того, акимат указал, что на участках имеются собственники земельных участков, которым местным исполнительным органом предоставлено право землепользования на участки для коммерческих и социальных целей, а «при переводе земель из земель водного фонда в земли населенного пункта требования Земельного кодекса соблюдены».

Несколько компаний-застройщиков также потребовали пересмотра решения суда первой инстанции, мотивировав это тем, что изначально не были привлечены к разбирательству в качестве заинтересованных лиц. ТОО «DARIAN STORY-1» указало, что ему на праве временного долгосрочного землепользования принадлежат два земельных участка: один на участке озера №7 с целевым назначением для строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, школой на 1 200 учащихся, детским садом, бизнес центром и торговым центром.

«ТОО DARIAN STRОY инвестировало в освоение данного земельного участка и в строительство МЖК деньги на общую сумму 68 733 196 тенге, понесло затраты по разработке проектно-сметной документации (эскизный и рабочий проекты), на проведение земляных и иных видов работ, услуг специальной техники и др.», – указано в постановлении суда.

В освоение участка озера №6, также принадлежащего компании по тому же праву, было вложено 89 937 580 тенге. ТОО заявило, что понесло затраты на разработку проектно-сметной документации (эскизный и рабочий проекты), на проведение земляных и иных видов работ, услуг специальной техники и др.

Частные компании Ellington Group KAZ и Ellington City Tourism Ltd также попросили отменить установление водоохранных зон и полос на участке озера №6. Обе компании образованы на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) специально для реализации проекта туристкого района в столице с общей суммой инвестирования более 175 млрд тенге (Ellington Group KAZ) и 538 млрд тенге (Ellington City Tourism Ltd).

«В реализацию указанного проекта в настоящее время вложено 61 000 000 000 тенге, и, в случае вступления решения суда в законную силу, компаниям и государству будет причинен огромный и невосполнимый вред», – также указано в документе.

Апелляционная коллегия постановила отменить решение суда в части обязать акимат города Астаны установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках озер №6 и 9 в трехмесячный срок и в части признания незаконным и отмене постановления акимата о переводе этих участков из водного фонда в категорию земель населенного пункта, а апелляцию коалиции корпоративных юристов Aqiqat – оставить без удовлетворения.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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