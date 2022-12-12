Апелляционная инстанция отменила решение суда об установлении водоохранных зон вокруг Малого Талдыколя

Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отменила решение суда первой инстанции о понуждении установить водоохранные зоны и полосы на некоторых участках группы озер Малый Талдыколь. Постановление суда было опубликовано в судебном кабинете 8 декабря.

В марте этого года Специализированный межрайонный административный суд столицы частично удовлетворил иск коалиции корпоративных юристов Aqiqat к акимату города и обязал ведомство установить водоохранные зоны и полосы на участках № 6, 7 и 9 группы озер Малый Талдыколь в трехмесячный срок. Постановление акимата о переводе этих участков из земель водного фонда в земли населенного пункта было также отменено.

Коалиция корпоративных юристов Aqiqat в апелляционной инстанции потрбеовала пересмотреть это решение и установить водоохранные зоны и полосы на всей группе озер Малый Талдыколь, в том числе и на участках №3, 4, 5 и 8, указывая, что суд поставил экономическую целесообразность выше соблюдения закона.

Акимат столицы также обратился в апелляционную инстанцию и потребовал вынести новое решение об отказе в иске о принуждении установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках 6 и 9, об отказе в признании незаконным и отмене постановления о переводе земель. Акимат обосновал свое требование тем, что «сохранение групп озер не представляется возможным ввиду отсутствия мощностей очистительных сооружений», а также тем, что «на участке № 9 отсутствует водная гладь и участок иссушен». Кроме того, акимат указал, что на участках имеются собственники земельных участков, которым местным исполнительным органом предоставлено право землепользования на участки для коммерческих и социальных целей, а «при переводе земель из земель водного фонда в земли населенного пункта требования Земельного кодекса соблюдены».

Несколько компаний-застройщиков также потребовали пересмотра решения суда первой инстанции, мотивировав это тем, что изначально не были привлечены к разбирательству в качестве заинтересованных лиц. ТОО «DARIAN STORY-1» указало, что ему на праве временного долгосрочного землепользования принадлежат два земельных участка: один на участке озера №7 с целевым назначением для строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, школой на 1 200 учащихся, детским садом, бизнес центром и торговым центром.

«ТОО DARIAN STRОY инвестировало в освоение данного земельного участка и в строительство МЖК деньги на общую сумму 68 733 196 тенге, понесло затраты по разработке проектно-сметной документации (эскизный и рабочий проекты), на проведение земляных и иных видов работ, услуг специальной техники и др.», – указано в постановлении суда.

В освоение участка озера №6, также принадлежащего компании по тому же праву, было вложено 89 937 580 тенге. ТОО заявило, что понесло затраты на разработку проектно-сметной документации (эскизный и рабочий проекты), на проведение земляных и иных видов работ, услуг специальной техники и др.

Частные компании Ellington Group KAZ и Ellington City Tourism Ltd также попросили отменить установление водоохранных зон и полос на участке озера №6. Обе компании образованы на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) специально для реализации проекта туристкого района в столице с общей суммой инвестирования более 175 млрд тенге (Ellington Group KAZ) и 538 млрд тенге (Ellington City Tourism Ltd).

«В реализацию указанного проекта в настоящее время вложено 61 000 000 000 тенге, и, в случае вступления решения суда в законную силу, компаниям и государству будет причинен огромный и невосполнимый вред», – также указано в документе.

Апелляционная коллегия постановила отменить решение суда в части обязать акимат города Астаны установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках озер №6 и 9 в трехмесячный срок и в части признания незаконным и отмене постановления акимата о переводе этих участков из водного фонда в категорию земель населенного пункта, а апелляцию коалиции корпоративных юристов Aqiqat – оставить без удовлетворения.