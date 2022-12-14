1,6 тыс. км теплосетей заменят в Казахстане до 2030 года – Ускенбаев

Правительство Казахстана планирует поэтапно в течение 14 лет провести модернизацию тепловых сетей. Как сообщил в среду в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, на первом этапе до 2030 года будет заменено 1,6 тыс. км сетей с износом более 75%.

«В период с 2023 по 2037 годы поэтапно будет проводиться модернизация тепловых сетей. В рамках первого этапа, с 2023 по 2030 годы, планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тыс. км, это сети с износом более 75%», - сказал Ускенбаев.

На первый этап потребуется 538 млрд тенге инвестиций. На втором этапе, с 2030 по 2037 годы, МИИР планирует заменить 3,7 тыс. км тепловых сетей с износом от 50 до 74%, на что потребуется еще 1,2 трлн тенге. А сети с износом менее 50% предлагается заменить в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

«Сейчас в первую очередь местным исполнительным органам необходимо провести техническое обследование состояния тепловых сетей с разработкой проектно-сметной документации и с последующим внесением бюджетной заявки на рассмотрение в уполномоченный орган», - отметил министр.

Кроме того, с 2023 по 2028 годы в 68 городах планируется строительство и реконструкция канализационно-очистных станций (КОС). В частности, в 26 городах проекты будут реализованы за счет привлечения займов микрофинансовых организаций под государственную гарантию. В 36 малых городах реализация проектов планируется за счет трансфертов из республиканского бюджета. По словам Ускенбаева, в следующем году запланировано строительство КОС в шести малых городах, уже ведется разработка проектно-сметной документации.

В свою очередь, министр энергетики Болат Акчулаков добавил, что в сейчас ведомством прорабатываются меры по устранению проблем на теплоэлектроцентралях. В частности, разрабатывается программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая позволит привлечь в отрасль ежегодно до 400 млрд тенге инвестиций, снизить уровень износа генерирующих мощностей к 2035 году на 15%, а также обеспечит встречными обязательствами участников рынка.

«В 2023 году будет принят закон “О теплоэнергетике”, который позволит направить фокус на

решение проблем теплоснабжения регионов, и в рамках которого будет усилена роль комитета атомного и энергетического надзора. Закон предполагает переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени», - сообщил министр.

Вместе с тем в первом квартале 2023 года Минэнерго обещает завершить аудит всех ТЭЦ

и электрических сетей страны и выявить проблемы и текущее их техническое

состояние.