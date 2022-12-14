В Казахстане законодательно закрепят профессии, по которым будет обязательна сертификация

Согласно законопроекту, профессии в Казахстане будет разделены на регулируемые и нерегулируемые государством. К регулируемым профессиям, по которым будет обязательна сертификация, относятся профессии, связанные с обеспечением здоровья и безопасности граждан. Например, это врачи, работники противопожарной службы, адвокаты. Для нерегулируемых профессий сертификация будет добровольной.

«Выпускники организаций образования, прошедшие независимую оценку, будут иметь на руках диплом, подтверждающий прохождение профессиональной подготовки по конкретной специальности и сертификат, подтверждающий навыки применения полученных знаний на практике. Работодателям предоставляется возможность принимать на работу выпускников, имеющих сертификат, не предъявляя требований к стажу работы», - объяснила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Сертификацию на добровольной основе могут пройти лица рабочих профессий, которые они получили на различных курсах, тренингах или в результате самостоятельных занятий. В этом случае сертификат может быть основным документом при приеме на работу по рабочим профессиям.

Сертификация будет платной. Оплачивать услугу будет работодатель при направлении на сертификацию своих сотрудников или сами граждане при прохождении оценки навыков на добровольной основе. За безработных граждан оплачивать услугу будет государство.