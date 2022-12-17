Токаев ждет от правительства улучшения бизнес-климата и снижения инфляции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ожидает, что правительство страны в следующем году будет работать над улучшением бизнес-климата и снижением инфляции.

По итогам встречи с премьером Алиханом Смаиловым в субботу Токаев поручил правительству «обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране, снизить уровень инфляции, улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и держать под особым контролем прохождение отопительного сезона», сообщила Акорда.

Смаилов в свою очередь сообщил, что в 2023 году планируется «отмена и пересмотр порядка 10 тысяч мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тысяч рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов».

Премьер также представил планы «по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан», сообщила пресс-служба президента.