Она намерена пройти регистрацию в ближайшее время
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Группа предпринимателей объявила о создании партии Respublica
Блогер и предприниматель Бейбит Алибеков. Скриншот из ролика партии Respublica

Несколько казахстанских предпринимателей в видеоролике, распространенном в понедельник, объявили о создании «политической партии в поддержку реформ Respublica».

«Мы выступаем за перемены без потрясений, за реальные реформы без разглагольствования, за объединение всех здравомыслящих граждан», - говорится в ролике, распространенном телеграм-каналом блогера и предпринимателя Бейбита Алибекова, выступившего, судя по видео, одним из создателей партии.

Помимо Алибекова, от лица будущей партии выступили также предприниматели Куаныш Шонбай, Максим Барышев, Айдарбек Ходжаназаров и другие.

В своих выступлениях они заявили о поддержке «первых шагов в сторону реформ» и важности защитить страну от «возвращения к старому Казахстану».

Барышев уточнил в ролике, что партия намерена начать процедуру регистрации «уже в ближайшее время».

Respublica – не первая инициатива по созданию политпартии в этом году. Ранее о намерении пройти регистрацию объявили больше десятка различных групп, две дошли до стадии сбора подписей, но ни одна пока не завершила процедуру регистрации. При этом с повесткой «в поддержку реформ» выступали различные политсилы.

В настоящее время в Казахстане официально зарегистрировано только пять политических партий и лишь три из них представлены в мажилисе.

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