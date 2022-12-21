В Казахстане законодательно сократят сроки уголовного наказания для врачей за причинение вреда здоровью граждан

В случае причинения вреда средней тяжести пациенту, штраф для медицинских работников будет снижен с 200 до 100 МРП, а при причинении тяжкого вреда – с 3 000 до 2 000 МРП. В случае гибели пациента из-за действий медицинских работников наказание в большинстве случаев будет связано только с ограничением свободы. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который в среду в первом чтении одобрил мажилис.

«Законопроектом предусматривается смягчение мер наказания, предусмотренных статьей 317 Уголовного кодекса “Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”. При причинении средней тяжести вреда человеку: штраф (снижен – В.) с 200 до 100 месячных расчетных показателей, общественные работы – со 180 до 100 часов, арест – с 50 до 30 суток; при причинении тяжкого вреда человеку: штраф – с 3 000 до 2 000 месячных расчетных показателей, ограничение свободы – с трех до двух лет, лишение свободы за деяния, повлекшие за собой смерть человека, – с пяти до четырех лет; двух и более лиц: от трех до семи лет – до шести лет, а также введение наказания в виде ограничения свободы за деяния, повлекшие за собой смерть человека: до четырех лет; двух и более лиц – до шести лет; заражение другого лица ВИЧ – до пяти лет», - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию мажилиса.

По данным министра здравоохранения Ажар Гиният, в 2018 – 2020 годы от физических и юридических лиц поступило 14 123 обращения. Ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 Уголовного кодекса заводится порядка 300 дел, зачастую – на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода.

«Законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента “лишение свободы” заменить на “ограничение свободы” с пересмотром сроков наказаний», - объяснила она.

Кроме того, законопроектом предусматривается внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Планируется, что субъекты здравоохранения будут обязаны заключить договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника. Порядок страхования будет определяться соглашением сторон на основании типового договора. Законопроектом определены минимальные размеры страховых взносов. Предполагается, что с 2025 года взносы за страхование профессиональной ответственности будут осуществляться в равной доле между субъектом здравоохранения и медицинским работником.

Также законопроект направлен на повышение статуса и социальную поддержку медицинских работников, присвоение им почетных званий и продолжение повышения заработной платы в 2023 году.