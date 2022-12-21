Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест еще на один месяц
ФОТО ORTCOM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Бывшему руководителю Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы вновь еще на один месяц продлили срок ареста, сообщили в среду в пресс-службе столичного суда.

«20 декабря Cпециализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы на один месяц», - говорится в сообщении.

Напомним, Мухамедиулы подозревается в хищении средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как ранее сообщали в антикоррупционной службе, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан». Кроме того, сообщалось, что проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры». Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.

Арыстанбек Мухамедиулы был министром культуры в 2014-2019 годах, в последние три года возглавлял Национальный музей. Был задержан в мае этого года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
В Казахстане законодательно сократят сроки уголовного наказания для врачей за причинение вреда здоровью граждан
Новости
Генпрокурора просят проверить законность сноса VIP-терминала аэропорта Алматы
Новости
С 2023 года в Казахстане начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квазигоссектора
Просматриваемые
Новости
В Астане выбирают название пятого района из двух вариантов
Новости
В Алматы проходит памятная акция на площади Республики
Новости
Мангистауская нефтяная компания намерена подать в суд на бастовавших работников за клевету
Новости
В Казахстане введены ограничения на электроэнергию из-за высокого потребления – KEGOC
Новости
Медийное сообщество и правозащитники просят Токаева освободить журналиста Михаила Козачкова
Новости
Козачков считает свое преследование личной местью главы агентства финмониторинга Элиманова