Генпрокурора просят проверить законность сноса VIP-терминала аэропорта Алматы

«Большое возмущение общественности вызывает проводимая реконструкция алматинского аэропорта, проданного турецкому холдингу TAV Airports Holding. Речь идет о старом здании аэропорта 1936 года постройки, признанном памятником архитектуры. Изначально новый владелец взял обязательство по сохранению памятника архитектуры, предложил план переноса здания. Но, видимо, пошел по пути оптимизации затрат, что привело к банальному сносу здания старого аэропорта, вместо которого возводится какой-то симулякр. Еще раз повторю: то, что делает TAV Airports Holding не перенос, а уничтожение памятника архитектуры. Это все равно, что сжечь портрет Джоконды, предложив вместо нее распечатанную на принтере фотокопию», - заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Константин Авершин.

Депутат подчеркнул, что иностранного инвестора интересует только прибыль, и «ему безразлично наше историческое наследие». И сегодня, констатировал он, памятник архитектуры Алматы 1936 года постройки утерян навсегда.

«И это, на мой взгляд, если не преступление, то как минимум попустительский подход к своим обязательствам, что в любом случае требует бескомпромиссной и прозрачной оценки со стороны государственных надзорных органов», - считает депутат.

В этой связи он попросил генерального прокурора проверить действия TAV Airports Holding на предмет законности сноса здания старого аэропорта, проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры, а также принять соответствующие меры по отношению к лицам, допустившим нарушение закона «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

В 2020 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 (по другим данным 1947 года), которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Акимат утвердил решение о сносе здания VIP-терминала аэропорта, которое не было поддержано Минкультом. В начале ноября компанией TAV Airports начала снос здания VIP-терминала аэропорта. В аэропорту же утверждали, что здание будет «перенесено с сохранением ключевых архитектурных элементов» и ссылаются на разрешение, полученное акиматом Алматы. Между тем комитет культуры министерства культуры и спорта на запрос Власти ответил, что для лишения памятника статуса, его переноса и изменения, требуется решение акимата по согласованию с министерством, однако «на согласование с министерством этот вопрос акиматом в текущем году не вносился».