Акционеры выделили 17,5 млрд тенге, но освоили в этом году только 12 млрд
На ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 нужно увеличить финансирование в два раза, считает аким Северо-Казахстанской области
ФОТО LITER.KZ

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров заявил, что будет вести переговоры с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2, чтобы увеличить финансирование на проведение ремонта, сообщает «Казинформ».

«Горожан волнует теплоснабжение. В первую очередь работа Петропавловской ТЭЦ-2. Я посетил теплоцентраль, провел оперативное совещание. Отмечу, что износ сетей от 70 % до 80 %, построеных в 60-е годы. Акционеры выделили 17,5 млрд тенге. В этом году освоили 12 млрд тенге. На следующий – 5,2 млрд тенге. Их направят на строительство трубы и ремонт котлоагрегатов», - рассказал он на встрече акима Петропавловска с населением.

Однако, как считает Сапаров, этих средств недостаточно. Поэтому он намерен вести с акционерами переговоры, чтоб в два раза увеличили капитальный ремонт и финансирование.

«Иначе следующий отопительный сезон будет сложным. Должны провести на высоком уровне подготовку и, чтобы в дальнейшем таких проблем не было», - заявил аким области.

Вторая проблема города – это водоснабжение. Износ сетей составляет 67 %. Сапаров сообщил, что «дал поручение, чтобы ездили по сетям каждый день, проверяли, вовремя реагировали».

«Сразу нужно давать объявление, чтобы жители были осведомлены и с пониманием относились к ситуации. По “Кызылжар су” тоже есть вопросы. Слабое финансирование на ремонт сетей. Нужно выделять 300-400 млн тенге, сейчас 100 млн тенге. Вопросы эти нужно взять на контроль», - сказал глава региона.

Свежее из этой рубрики
Wildberries потребовала от Казахстана освобождения от налогов на 30 лет
Новости
Завершено следствие в отношении экс-руководства ДКНБ и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей
Новости
Казахстан и Узбекистан подписали Договор о демаркации государственной границы
Просматриваемые
Новости
С 2023 года в Казахстане начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квазигоссектора
Новости
В Астане выбирают название пятого района из двух вариантов
Новости
Сеть ресторанов быстрого питания Popeyes появится в Казахстане
Новости
В Алматы проходит памятная акция на площади Республики
Новости
Мангистауская нефтяная компания намерена подать в суд на бастовавших работников за клевету
Новости
В Казахстане введены ограничения на электроэнергию из-за высокого потребления – KEGOC