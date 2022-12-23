​Казахстан не экспортировал лес за рубеж в этом году − МИИР

В 2022 году Казахстан не экспортировал лес за рубеж из-за действующего с 2019 года запрета, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Данные Бюро национальной статистики, в свою очередь, показывают, что за 9 месяцев Казахстан экспортировал изделий из древесины на $79,1 млн.

В МИИР напомнили, что запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов с территории Казахстана действует с 2019 года и продлевается каждые 6 месяцев. В последний раз он был продлен 9 декабря 2022 года.

По словам руководителя управления строительной индустрии и деревообрабатывающей промышленности Комитета индустриального развития МИИР Мухамеда Андакова, должно поддержать индустрию: «Запрет вводится в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, деревообрабатывающих и предприятий мебельной промышленности, а также для защиты окружающей среды и увеличения лесных массивов. Согласно официальной статистике, в текущем году экспорт леса в зарубежные страны не осуществлялся».

При этом в ведомстве пояснили, что приказ предусматривает запрет на вывоз из Казахстана отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением шпал из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей (пропитанных).

По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев Казахстан поставил древесину, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия в страны СНГ на $62,5 млн., а в остальные страны мира – на $16,5 млн. В Евросоюз было поставлно продукции на $8,6 млн.

Согласно данным Евростатам, Евросоюз нарастил импорт сырья из Кыргызстана и Казахстана примерно с €445 тыс. в 2020 и 2021 годах до более чем €30 млн. за десять месяцев 2022 года. С вступлением в силу санкций на беларусское и российское дерево, экспорт деревянных изделий из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза до более чем $15 млн.

В среду OCCRP и журналисты изданий из шести стран, включая Власть, опубликовали расследование о том, как Казахстан и Кыргызстан помогают России и Беларуси экспортировать их древесину под видом своей. Запрет на импорт российского и беларусского сырья, введённый в июне 2022 года, был призван лишить две эти страны миллиардов евро валютной выручки, чтобы помешать финансированию военной кампании в Украине. Однако этого удалось добиться лишь частично.

До введения Евросоюзом санкций, Беларусь была одним из его крупнейших поставщиков: в 2021 году она продала странам союза продукции из древесины на €1,37 млрд. В первой половине этого года Беларусь поставила древесины еще на €630 млн., хотя после вступления в силу санкций в июне весь официальный импорт прекратился. Затем объемы экспорта обвалились более чем в 30 раз.

Объемы импорта российской древесины были еще больше. В 2021 году ЕС импортировал российской древесины на €3,12 млрд. В первой половине 2022 года импорт изделий из древесины оставался стабильным и достиг более €1,4 млрд, прежде чем в июле вступили в силу санкции. По итогам года объем поставок российского сырья в другие страны мира сократился на 10%.