Правительство намерено брать международные займы на строительство канализационных очистных сооружений

До 2028 года канализационные очистные сооружения необходимо построить или реконструировать в 68 городах Казахстана. Для этого правительство планирует привлекать международные займы и средства республиканского бюджета, что, вероятно, повлечет за собой рост тарифов, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«На сегодняшний день из 89 городов республики канализационные очистные сооружения отсутствуют в 27 городах, в 41 городе износ достигает от 60%. В целом требуется строительство или реконструкция КОС в 68 городах. Работа уже начата по трем проектам: в городах Сарыагаш, Атырау, Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще трех проектов в городах Актау, Ленгер, Шымкент», - сказал Ускенбаев.

По остальным 62 городам, отметил он, выработаны два подхода финансирования. Первый – это привлечение займов международных финансовых организаций под государственную гарантию на строительство и реконструкции КОС в 26 крупных городах с населением свыше 45 тыс. человек. Работу по предоставлению финансирования МИИР ведет с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития. А второй – за счет трансфертов из республиканского бюджета для реализации проектов в 36 малых городах с населением до 45 тыс. человек.

«Заемные средства международных финансовых организаций под государственную гарантию будут предоставляться сроком до 15 лет. Для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тыс. человек необходимо порядка 403 млрд тенге. Возврат займов планируется из двух источников: тариф и субсидии из республиканского и местного бюджетов. Объем субсидий из республиканского бюджета не будет превышать общую сумму основного долга по займу. Данный механизм потребует поэтапное увеличение тарифов (от 7 до 30% – В.). Вопрос увеличения тарифов прорабатывается в рамках поручения главы государства по новой тарифной политике “Тариф в обмен на инвестиции”», - объяснил глава МИИР.

Что касается трансфертов из республиканского бюджета, за счет которых планируется реализовать проекты в 36 малых городах, то, по данным Ускенбаева, предварительно потребуется порядка 76 млрд тенге.

Он также добавил, что переговоры с международными финансовыми организациями должны быть проведены до 6 января 2023 года, дорожные карты по подготовке проектов КОС необходимо разработать и утвердить до 10 января. До апреля акиматы должны завершить разработку проектно-сметной документации по проектам первого этапа, финансируемым из бюджета, а до 1 июля – тех, которые будут реализованы за счет международных займов.