В Астане прошел митинг против уплотняющей застройки

В Астане во вторник на площади перед цирком «Столичный» прошел санкционированный акиматом митинг против уплотняющей застройки, передает корреспондент Власти.

Организаторами митинга выступили жители нескольких жилых комплексов, а ключевым посылом митинга стало требование остановить строительство компанией BI Group многоквартирного жилого комплекса Mangilik residence, расположенного по адресу проспект Мәңгілік ел, 20.

«Президент и премьер-министр сказали не строить [жилой комплес]. Неделю назад встречались с акимом, где он пообещал нам приостановить застройку. Обещали, что разрешат вопрос. Но прошла уже неделя, а активная застройка все ещё продолжается», - отметил в своем выступлении лидер инициативной группы Абылгазы Дуйсенбаев.

«Имеет ли смысл генплан? Сначала обещали музыкальную школу, затем 7-этажную гостиницу, а теперь 16-этажный МЖК. Мы уже не знаем к кому обращаться. Есть ли власть у нашей власти? Кто может остановить строительные компании», - заявил он.

Жители района беспокоятся, что новый жилой комплекс приведет к транспортному коллапсу иувеличит нагрузку на районные коммуникации. Они отмечают, что регулярно сталкиваются с проблемами в работе канализации, а подвалы их домов топит во время дождя.

Против уплотняющей застройки выступили и жители района Акбулак. Здесь, по словам местного жителя Анатолия Строкова, строительная компания планирует возвести 22-этажный дом на месте, где, согласно генплану, планировалось разбить сквер.

«23 декабря на встрече новый аким [Астаны Женис Касымбек] обещал остановить застройку. Поручение акима к ГАСКУ очевидно игнорируется, потому что уже забиваются сваи. Мы подали запрос в генеральную прокуратуру и верховный суд, но никакого ответа нет, они постоянно переносят рассмотрение», - заметил в завершение организатор митинга Асет Калиев.