Он подозревается в систематическом получении взяток
Антикоррупционная служба сообщила о задержании одного из руководителей филиала «Пассажирских перевозок»
фото Жанары Каримовой

Антикоррупционная служба сообщила о задержании одного из руководителей филиала АО «Пассажирские перевозки» по подозрению в систематическом получении взяток.

«Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО “Пассажирские перевозки” – “Пригородные перевозки”. Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство», - сообщили в ведомстве.

По данным антикоррупционной службы, сумма полученной взятки составила более 11 млн тенге.

20 декабря подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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