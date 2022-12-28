Документом закрепляются гарантии прав инвесторов
Казахстан ратифицировал соглашение с ОАЭ о взаимной защите инвестиций
фото Жанары Каримовой

Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соответствующий закон подписал Касым-Жомарт Токаев.

Соглашение закрепляет гарантии прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, предусматривает защиту и безопасность для инвесторов на территориях двух государств, регламентирует свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям. При этом инвестиции одной стороны не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы на территории второй страны. Исключением являются меры, предпринимаемые в общественных целях, недискриминационным способом, в соответствии с надлежащей законной процедурой, с выплатой адекватной компенсации.

Соглашение заключается на 10 лет, автоматически может продлеваться.

На 1 октября в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ, а на стадии реализации находятся 28 проектов на $5,2 млрд.

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