Казахстан ратифицировал соглашение с ОАЭ о взаимной защите инвестиций

Документом закрепляются гарантии прав инвесторов
Казахстан ратифицировал соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соответствующий закон подписал Касым-Жомарт Токаев.
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