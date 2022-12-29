Иранская правозащитная организация заявила, что силами безопасности во время протестов убиты почти 480 человек

Иранская правозащитная организация Iran Human Rights заявила, что силы безопасности страны в ходе общенациональных протестов убили как минимум 476 человек, а не менее 100 человек приговорены к смертной казни.

«По меньшей мере 476 человек, в том числе 64 ребенка и 34 женщины, были убиты силами безопасности в ходе текущих общенациональных протестов. Увеличение числа погибших связано с недавно подтвержденными случаями первых двух месяцев протестов. Кроме того, по меньшей мере 100 протестующих в настоящее время ожидают казни или приговора к смертной казни», - говорится в заявлении правозащитников.

Они отмечают, что «это минимум», поскольку большинство семей вынуждены молчать, поэтому реальное число приговоренных к смертной казни может быть намного выше. В этот список входят как официально зарегистрированные случаи, так и случаи, о которых сообщили члены семьи и гражданские журналисты.

Из 64 убитых детей девять были девочками моложе 18 лет, но не все подтверждены документально. Иранская правозащитная организация работает над получением подтверждения их возраста.

Вышеупомянутые цифры относятся только к протестам на улицах. Протестующие Мохсен Шекари и Маджидреза Рахнавард, которые были казнены, а также те, кто умер при подозрительных обстоятельствах (включая предполагаемые самоубийства) вскоре после освобождения, не включены в эту статистику.

В целом протестующие были убиты в 25 провинциях. Наибольшее количество смертей было зафиксировано 21, 22 и 30 сентября, 4 ноября стал самым кровавым днем ​​, когда погиб 21 человек.

Правозащитные организации Ирана начали расследовать и фиксировать смерти протестующих с самого начала протестов. При этом отмечается, что «число погибших – абсолютный минимум», так как сообщения об убийствах протестующих за последние несколько дней все еще расследуются правозащитниками, поэтому «реальное число убитых людей, безусловно, выше».

Также Iran Human Rights заявила, что власти страны «намеренно создают путаницу в делах протестующих, делясь противоречивыми заявлениями, особенно в делах о смертной казни». Это еще больше усугубляется тем фактом, что обвиняемые не имеют доступа к своим адвокатам, а их семейные контакты ограничены. Многие адвокаты сообщают, что им не позволяют получить доступ к подзащитным и их делам на всех этапах судебного разбирательства.

«Все обвиняемые были лишены права на доступ к собственному адвокату, на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство. В тех случаях, когда им удавалось установить контакт или подробности их дел, о которых сообщали сокамерники и правозащитники, все они подвергались физическим и психологическим пыткам с целью получения ложных признательных показаний. Во многих случаях их вынужденные признания транслировались до начала любого судебного разбирательства, что нарушало их право считаться невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана», - заявили правозащитники.

Протесты в Иране начались в сентябре против религиозного диктата властей, поводом для которых послужила смерть молодой иранки Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода 18 сентября, ей стало плохо в полицейском участке, девушка впала в кому и вскоре скончалась.

Власти же представили эти акции протеста как бунт, организованный извне. В отношении протестующих применили оружие. По данным ООН, в Иране арестованы более 18 тыс. человек.