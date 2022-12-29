Закон по сохранению и воспроизводству казахских пород собак принял парламент Казахстана

В Казахстане будут регулировать на государственном уровне вопросы воспроизводства, сохранности и чистоты казахских пород собак. Эти вопросы в четверг в ходе пленарного заседания на законодательном уровне закрепил сенат.

«Тазы и тобет – коренная казахская порода собак, национальная гордость, национальное достояние казахского народа, его культурная и историческая ценность. Требуются широкие правовые и организационные подходы, которые позволили бы повысить эффективность государственного регулирования в области сохранения и охраны развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует не только тенденция к ухудшению генофонда казахских пород собак, но и угроза полного их уничтожения во многих регионах страны», - заявил депутат мажилиса Елдос Абаканов.

По его словам, основными причинами неблагоприятного состояния казахских пород собак признано отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда, созданию их генетического профиля, а также отсутствие господдержки. Поэтому для решения этих проблем законопроектом предусматриваются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения, воспроизводства казахских пород собак, утверждаются основные принципы государственного управления, в числе которых осуществление мониторинга ведения учета пород и утверждение их стандартов. Кроме того, законопроектом предусматривается создание национального центра и финансирование деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.