Казахстан готов увеличить экспорт по нефтепроводу «Дружба» в случае необходимости – Акчулаков

Европейские партнеры ищут возможности импорта казахстанской нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы, в частности, на НПЗ в Германии, мощностью 10 млн тонн в год. Казахстан может поставлять эти объемы нефти, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

«По поводу поставки через нефтепровод «Дружба» - в силу ограничений, которые вступили (санкций в отношении России – В.), европейские партнеры ищут возможности диверсифицировать поставки из других источников, к примеру, казахстанской нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы. В данном случае вопрос стоит о нефтеперерабатывающем заводе, который находится в Германии. Его мощность достаточно большая – порядка 10 млн тонн составляет в год, если не больше. Казахстан может поставлять эту нефть, в случае заинтересованности только по нефтепроводу «Дружба», - сказал Акчулаков.

Он отметил, что Казахстан этот вопрос обсуждал с российскими коллегами и с их стороны «никаких запретов или противоречий нет». То есть, пояснил министр, если немецкая сторона будет готова принять такое количество нефти, Казахстан будет готов ее отгрузить.

«Однако по нефтепроводу Атырау-Самара и через Махачкалу сегодня прокачка составляет порядка 12 млн тонн суммарно, из которых порядка 5 млн тонн мы обязаны поставлять на наш завод Petromidia «КазМунайГаза» в Румынии. Свободный доступ - порядка 5-7 млн тонн – максимальный объем, который мог бы пройти в том направлении. Однако если КПО, о чем мы вчера говорили, детали еще не обсуждали, захотят отправить какую-то часть нефти через Атырау-Самара по нефтепроводу «Дружба» - здесь вопрос коммерческий. С нашей стороны каких-то возражений нет», - подчеркнул Акчулаков.

В целом же Минэнерго ожидает, что экспорт нефти в 2023 году составит 71 млн тонн. Основная ее часть будет направляться через КТК, нефтепроводы Атырау-Самара и Атасу-Алашанькоу. Кроме того пробные партии в объеме 1,5 млн тонн пойдут через Актауский порт дополнительно к 2 млн тонн, которые через него уже отгружаются.