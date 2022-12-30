В Астане началось главное судебное разбирательство по делу бизнесмена
Суд отказал Боранбаеву в изменении меры пресечения
Фото Prosport.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

В пятницу в районном суде №2 Сарыаркинского района началось главное судебное разбирательство в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Судья Назгуль Бапакова отказала адвокатам в ходатайстве об изменении подсудимому меры пресечения.

«Учитывая, что Боранбаев и Наханов преданы суды в совершении тяжких преступлений, предусматривающих наказание свыше 5 лет лишения свободы суд считает, что ходатайства стороны защиты не подлежат удовлетворению…. На основании изложенного, руководствуясь требованием статей 324, 344 УПК РК суд постановил: в удовлетворении ходатайств адвокатов Сулейменова в интересах подсудимого Наханова об изменении меры пресечения в виде содержание под стражей на менее строгую и адвоката Канафина в интересах подсудимого Боранбаева в освобождении из-под стражи и изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, отказать», - сказала судья Бапакова.

Ранее адвокат Данияр Канафин ходатайствовал перед судом об изменении меры пресечения его подзащитному в связи с тем, что Боранбаеву требуется длительное обследование и диагностика «с целью последующей квалификации заболеваний, лечения и реабилитации». Он также заявил, что бизнесмен полностью возместил ущерб.

Боранбаев был задержан в середине марта и с того момента находится под арестом. Бизнесмена подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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