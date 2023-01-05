В 2022 году в мире убиты 66 журналистов – IPI

По данным Международного института прессы – International Press Institute (IPI), в 2022 году убиты 66 журналистов по всему миру в связи со своей работой или погибли при выполнении задания. Это намного больше, чем годом ранее – в 2021 году погибли 45 журналистов.

«Растущие атаки на журналистов в Мексике, а также полномасштабное вторжение России в Украину стали ведущими факторами роста числа убийств журналистов. В 2022 году в Мексике было убито четырнадцать журналистов, что стало самым смертоносным годом для СМИ страны с 2017 года. Между тем восемь журналистов, освещавших войну России на Украине, были убиты, в том числе как украинские, так и иностранные журналисты», - говорится в сообщении.

В базе данных IPI убийства журналистов классифицируются по пяти категориям. В 2022 году было совершено 39 целенаправленных убийств, а это означает, что журналисты были убиты из-за своей работы. Семь журналистов были убиты при освещении вооруженного конфликта, двое были убиты при освещении гражданских беспорядков, еще двое погибли при выполнении задания. В остальных 16 случаях обстоятельства и мотивы убийства журналиста остаются неподтвержденными, однако нельзя исключать убийство на работе.

В Мексике в большинстве случаев журналисты преднамеренно становились мишенью из-за своей работы. В особой опасности оказались журналисты, работающие в отдаленных регионах страны. Многие из убитых журналистов писали о коррупции и организованной преступности. Некоторые из них получили серьезные угрозы за свои репортажи.

Помимо Мексики, тревожное число журналистов было убито на Гаити, где в общей сложности восемь журналистов погибли из-за своей профессии. Гаити в последнее время страдает от политических беспорядков и роста насилия со стороны банд. Двое молодых журналистов были застрелены предполагаемыми членами банды, еще двое – заживо сожжены членами банды на окраине Порт-о-Пренс.

С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале, IPI зафиксировал в общей сложности гибель восьми журналистов и работников СМИ, включая украинских и иностранных журналистов, которые были убиты при исполнении служебных обязанностей или из-за своей журналистской профессии. Имеются данные о том, что еще до четырех украинских журналистов и работников СМИ могли быть убиты российскими войсками в связи с их профессиональной деятельностью, хотя эти случаи еще не подтверждены и не зарегистрированы в базе данных IPI.

Многие журналисты были убиты во время освещения войны на передовой: их автомобили попали под обстрел, во время российской бомбардировки киевской телебашни или при исполнении во время съемок разрушений в Киеве. Например, украинский фотограф и режиссер-документалист Макс Левин был убит в Киевской области двумя выстрелами из стрелкового оружия российскими военнослужащими. По данным Генпрокуратуры Украины, Левин был безоружен и одет в пресс-жилет.

«Согласно международному праву, преднамеренное преследование журналистов, работающих в зоне конфликта, является военным преступлением. Сеть IPI призывает вооруженные силы принять все возможные меры для обеспечения безопасности всех журналистов, ведущих репортажи на местах. Ответственные за преследование журналистов должны быть привлечены к ответственности», - говорится в заявлении организации.

Хотя количество убийств в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько снизилось — до 11 случаев по сравнению с 18 случаями, зарегистрированными в 2021 году, — ситуация на Филиппинах приняла мрачный оборот: в 2022 году было убито пять радиоведущих. Независимые журналисты на Филиппинах работают в атмосфере острой враждебности и насилия после многолетних нападок на прессу со стороны бывшего президента Родриго Дутерте.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке наблюдался небольшой рост по сравнению с прошлым годом, где было зарегистрировано пять убийств. Задокументировано три убийства в странах Африки к югу от Сахары.

Также в 2022 году произошли и другие нападения на журналистов, такие как убийство журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле в мае израильскими войсками во время ее репортажа о рейде на Западном берегу реки Иордан.

В IPI отмечают, что во многих случаях расследования убийств журналистов останавливаются из-за отсутствия политической воли, поскольку правда может задеть власть имущих или привести к падению коррумпированных систем. Безнаказанность оказывает сковывающее воздействие на свободу прессы, ослабляя демократию, не позволяя журналистам освещать определенные темы и поощряя насилие в отношении СМИ.

«Неспособность государств обеспечить правосудие в отношении нападений на журналистов по-прежнему создает благодатную почву для насилия в отношении прессы. IPI призывает власти всего мира положить конец безнаказанности за эти преступления и обеспечить защиту журналистов», - также заявили в организации.

С 1997 года IPI документирует убийства журналистов, редакторов и фотожурналистов, а также других работников СМИ, которые непосредственно участвуют в подготовке новостей, например, операторов. Статистика IPI основана на регулярном мониторинге организацией нападений на журналистов. Кроме того, IPI тесно сотрудничает со своей сетью членов и с местными журналистскими организациями, чтобы оценить, было ли убийство журналиста связано с работой или нет.