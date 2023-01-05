Асылов о январских событиях: силовики впервые применили боевое оружие в Алматы 5 января

Генеральный прокурор Берик Асылов, отчитываясь в мажилисе о ходе расследования январских событий, признал, что впервые боевое оружие было применено силовиками 5 января, когда начался штурм резиденции президента.

«Первый раз боевое оружие силовики применили около 16:00 часов 5 января при обороне резиденции президента. И далее оружие применялось силовиками при отражении атак на здания полиции, акиматов, других объектов, то есть, когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем при зачистке городов от вооруженных боевиков. То есть огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента страны», - заявил Асылов.

Он добавил, что «фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам», так как есть прямые нормы законов о правоохранительной службе, о Национальной гвардии и о противодействии терроризму, которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей.

«Именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа – до локализации обстановки», - отметил Асылов.

Он также сообщил, что всего в ходе столкновений и при отражении атак в период действия режима ЧС и антитеррористической операции погибли 238 граждан, в их числе 67 признаны нападавшими, «то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках», 142 – это нарушители режима ЧП и антитеррористической операции, четверо погибли «при совершении иных преступлений».

«Самое большое количество погибших – 151 человек – в городе Алматы. Многие (погибли – В.) при нападении на резиденцию президента. Аналогичные жертвы имели место в городах Кызылорда, Шымкент и Тараз», - констатировал генпрокурор.