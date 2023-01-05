Астана остается лидером по приросту населения

Численность населения Казахстана к 1 декабря 2022 года достигла 19 741 тыс. человек, увеличившись с начала года на 238 тыс. или 1,22%, сообщило бюро национальной статистики.

Больше всего за 11 месяцев 2022 года население выросло в столице – здесь рост достиг 4,21%, в Алматы – 2,63%, в Мангистауской области – 2,58%, в Шымкенте – 2,31% и Алматинской области - 1,70%.

Население Астаны к 1 декабря достигло 1 350,2 тыс. человек, Алматы – 2 156,8 тыс., Шымкента – 1 189,2 тыс.

В январе-ноябре рост населения отмечался в 13 из 20 регионов Казахстана.

В числе регионов с убывающим населением были Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,89%, Костанайская область – на 0,42%, Восточно-Казахстанская область – на 0,36%, Абайская область – на 0,29%, Павлодарская область – на 0,23%, Карагандинская область – на 0,05%, Жетысуская область – на 0,02%. Последняя вошла в число регионов с убывающим населением впервые.

В одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за январь-ноябрь в Казахстане вновь было отрицательным.

Городское население страны в эти месяцы выросло на 1,65% до 12 189 тыс. человек, сельское население – всего на 0,54% - до 7 553 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 61,7%, доля сельского населения - 38,3%.