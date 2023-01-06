Но это будет при условии положительного отраслевого заключения уполномоченного органа
Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС передадут в собственность «Самрук-Казына»
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Постановлением правительства от 20 декабря 2022 года государственные доли участия в Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС передадут в собственность «Самрук-Казына», но при условии положительного отраслевого заключения уполномоченного органа.

«Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности», - говорится в постановлении.

Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов, министерствам энергетики, национальной экономики совместно с фондом «Самрук-Қазына» (по согласованию) поручено в установленном законодательством порядке принять необходимые меры.

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