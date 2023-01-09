В Бразилии сторонники Болсонару штурмовали президентский дворец, парламент и Верховный суд

В Бразилии сотни сторонников бывшего президента страны Жаира Болсонару через неделю после инаугурации нового президента Лулы да Силвы устроили протесты и беспорядки, они ворвались в Национальный конгресс, в здание Верховного суда и в президентский дворец. Штурм продлился около трех часов, после чего полиции удалось восстановить контроль над зданиями, сообщает Русская служба ВВС .

Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказываются признать его недавнее поражение на выборах. В воскресенье они направились к Площади трех властей в центре столицы страны Бразилиа, где расположены здания конгресса, Верховного суда и президентская резиденция. На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как толпы людей в одежде цветов бразильского флага, символизирующих поддержку Болсонару, бегут к правительственным зданиям, прорываются через полицейские заграждения и входят в здание парламента. Там они устроили погромы, разбив окна и прыгая на креслах и скамейках в заде заседаний сената. Также зафиксированы случаи нападений на полицейских около парламента. Около 18:30 по местному времени правоохранительным органам удалось восстановить контроль над всеми тремя зданиями.

Протестующие уже не первый день около правительственных зданий призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить да Силву в отставку.

Луис Инасиу Лула да Силва, который в эти дни снаходится с рабочей поездкой в штате Сан-Паулу, заявил, что демонстранты совершили «акты вандализма и фашизма».

«Как настоящие вандалы, они разрушают все, что видят перед собой. Мы считаем, что безопасность не была обеспечена должным образом. И я хочу вам сказать, что все люди, которые это совершили, будут наказаны», - сказал он.

В конце октября представляющий левые силы Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим перевесом победил Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом страны. Оппоненты Болсонару еще перед выборами опасались, что, в случае своего поражения, он не станет его признавать, и в стране начнутся беспорядки. Болсонару не стал препятствовать процессу передачи власти и пообещал соблюдать закон, однако его сторонники сразу же начали перекрывать дороги по всей стране в знак протеста, ставить палатки у военных баз по всей стране, призывая военных устроить переворот.

Агентство Reuters отмечает, что столичные силы безопасности оказались неподготовленными и были легко подавлены бунтовщиками, которые в течение нескольких дней планировали в социальных сетях собраться на демонстрации на выходных. Лула же назвал события «геноцидом, поощряемым через социальные сети из Майами», имея в виду Болсонару, который прилетел во Флориду за 48 часов до окончания своего срока и отсутствовал на инаугурации Лулы. Однако Болсонару почти шесть часов хранил молчание о хаосе в Бразилии, прежде чем написать в Твиттере, что он «отвергает» обвинения Лулы против него. По его словам, мирные демонстрации являются частью демократии, но вторжение в общественные здания и их повреждение «переходят черту».

Губернатор Бразилии Ибанеис Роша сообщил, что более 400 человек были арестованы, власти работают над установлением личности других. Также он заявил, что уволил своего высокопоставленного сотрудника службы безопасности Андерсона Торреса, ранее занимавшего пост министра юстиции при Болсонару. Офис генерального солиситора заявил, что подал запрос на арест Торреса.

В столице до конца января объявлен режим ЧС.