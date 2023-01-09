В ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад и гололед

В ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад, морозы и гололед, сообщает управление развития коммунальной инфраструктуры города.

«В ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад. Прогнозируются гололедные явления с понижением температуры воздуха в ночное время до -18 градусов мороза, днем – до -15. В последующие дни прогнозируются морозы до - 25 градусов», - говорится в сообщении.

В управлении заверили, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме, организованы круглосуточные дежурства на производственных базах.

Вместе с тем в связи «с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог» водителям рекомендовано снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, а пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного гололеда.

