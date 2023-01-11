​Валютные интервенции Нацбанка в 2022 году не превысили $1,4 млрд

Валютные интервенции Национального банка в 2022 году не превысили $1,4 млрд, сообщил его глава Галымжан Пирмаров во время заседания правительства. Регулятор не проводил значительных интервенций с момента резкого ослабления тенге после начала войны в Украине

«Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере $5,1 млрд, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили $4,3 млрд, валютные интервенции Национального банка в размере $1,4 млрд», − сказал Пирматов.

Он напомнил, что в 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае, а к концу года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1% до 462,66 тенге за доллар.

Глава Нацбанка добавил, что в текущем году волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.