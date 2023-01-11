Казахстан не получал предложений от России по созданию газового союза – Смаилов

Несмотря на то что президенты Казахстана и России в конце ноября обсуждали вопрос создания тройственного газового союза совместно с Узбекистаном, казахстанская сторона до сих пор никаких официальных предложений не получала, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов.

«На настоящий момент мы официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать», - заявил Смаилов.

По его словам, сейчас лишь проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом между Казахстаном и Россией.

«В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с “Газпромом” в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем работу в двустороннем формате», - заверил премьер.

Напомним, в конце ноября 2022 года пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что в рамках визита в Москву Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание тройственного союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном для координации действий при транспортировке газа. Однако министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна никогда не согласится на «политические условия в обмен на газ» и будет покупать топливо у России и других стран лишь при выгодных ценах и контрактных условиях, чтобы не ставить под угрозу национальные интересы, экономику и независимость. Он добавил, что даже если с Россией будет заключено соглашение о поставке газа, то это не будет означать союза, а лишь технический контракт на поставку газа через Казахстан.