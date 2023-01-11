В Талдыкоргане произошел взрыв в котельной в микрорайоне Жетысу, без тепла остались почти 200 жилых домов и соцобъекты, сообщает КазТАГ .

«11 января в 12:55 в Жетысуской области в городе Талдыкорган, в микрорайоне Жетысу, двухэтажное здание квартальной котельной №1 (всего два котла), произошел хлопок отопительного котла (причина устанавливается) с последующим разрушением оконных блоков (без горения)», - сообщили в пресс-служба городского акимата.

По данным властей, на момент происшествия работал один котел, идут работы по запуску резервного котла.

«Подача на теплотрассе +52. Рабочая температура будет восстановлена в течение часа», - заверили в акимате.

От этой котельной отапливается 70 многоквартирных жилых домов, 112 частных жилых домов, 97 прочих объектов и восемь бюджетных.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас в Талдыкоргане -11°C.