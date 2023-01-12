Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области поиска и спасания гражданских самолетов одобрил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил принятый мажилисом закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов». Документом определяются алгоритм действий сторон при ЧП, границы поисков на территории каждой страны, а также финансовые обязательства.

«Основной целью соглашения является выстраивание тесного сотрудничества между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой международной организации гражданской авиации», - сказал член комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев.

Он отметил, что организация и выполнение спасательных операций предусматривает конкретный алгоритм действий. В частности, граница спасания определена по казахстанско-китайской государственной границе и границей между прилегающими районами. Все поисково-спасательные операции на территории Казахстана и Китая, а также в прилегающих районах будут проводиться в соответствии с законодательством каждого из государств. Кроме того, каждая сторона будет обеспечивать наличие в своем районе службы поиска и ее круглосуточное дежурство.

«Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и о запросе помощи другой стороны. Стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности», - добавил сенатор.

Вместе с тем в рамках соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами двух государств и службами поиска и спасания. Такое сотрудничество включает в себя совместные учения по поиску и спасанию, регулярные проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, обмен поисково-спасательной информацией и опытом.