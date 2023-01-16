В октябре Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев просили убежище в Кыргызстане
Суд Бишкека прекратил дело двух казахстанских активистов, задержанных за незаконное пересечение госграницы
Фото Бесжан Толеубекова

16 января Октябрьский районный суд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении казахстанских активистов Асхата Жексебаева и Дианы Баймагамбетовой о незаконном пересечении границы Кыргызстана и освободил их из зала суда, сообщает «Радио Азаттык».

«В предъявленной нам статье “Незаконное пересечение границы” содержится предупреждение о том, что “прибывшие за статусом беженца будут освобождены от наказания за незаконное пересечение границы”. На основании этого нас освободили. Мы попросили статус беженца. Зарегистрировали нашу заявку. Посмотрим, что будет дальше», сообщил Жексебаев по телефону Азаттыку.


Приговор еще не вступил в законную силу.


В конце октября прошлого года казахстанские активисты Асхат Жексебаев и Диана Баймагамбетова попросили власти Кыргызстана предоставить им статус беженца. Они были задержаны по подозрению в незаконном пересечении границы и 30 октября заключены под стражу на два месяца.

Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев были среди 13 активистов, которых обвиняли в организации и участии в деятельности движения ДВК и «Коше партиясы», ранее признанных казахстанским судом экстремистскими. Асхат Жексебаев был приговорен к пяти годам лишения свободы, Диана Баймагамбетова – к двум годам ограничения свободы. При этом Баймагамбетова содержалась в следственном изоляторе вместе с четырьмя другими обвиняемыми, получившими реальные сроки.


15 апреля Асхату Жексебаеву суд заменил неотбытую часть срока на ограничение свободы.


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