Суд Бишкека прекратил дело двух казахстанских активистов, задержанных за незаконное пересечение госграницы

16 января Октябрьский районный суд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении казахстанских активистов Асхата Жексебаева и Дианы Баймагамбетовой о незаконном пересечении границы Кыргызстана и освободил их из зала суда, сообщает «Радио Азаттык».

«В предъявленной нам статье “Незаконное пересечение границы” содержится предупреждение о том, что “прибывшие за статусом беженца будут освобождены от наказания за незаконное пересечение границы”. На основании этого нас освободили. Мы попросили статус беженца. Зарегистрировали нашу заявку. Посмотрим, что будет дальше», – сообщил Жексебаев по телефону Азаттыку.





Приговор еще не вступил в законную силу.





В конце октября прошлого года казахстанские активисты Асхат Жексебаев и Диана Баймагамбетова попросили власти Кыргызстана предоставить им статус беженца. Они были задержаны по подозрению в незаконном пересечении границы и 30 октября заключены под стражу на два месяца.

Диана Баймагамбетова и Асхат Жексебаев были среди 13 активистов, которых обвиняли в организации и участии в деятельности движения ДВК и «Коше партиясы», ранее признанных казахстанским судом экстремистскими. Асхат Жексебаев был приговорен к пяти годам лишения свободы, Диана Баймагамбетова – к двум годам ограничения свободы. При этом Баймагамбетова содержалась в следственном изоляторе вместе с четырьмя другими обвиняемыми, получившими реальные сроки.





15 апреля Асхату Жексебаеву суд заменил неотбытую часть срока на ограничение свободы.





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