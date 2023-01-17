Казахстан и ОАЭ подписали ряд документов о сотрудничестве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Абу-Даби провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Акорда. По итогам были подписаны девять документов о сотрудничестве.

На переговорах в расширенном составе Токаев отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты, поскольку это имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

«Эмираты – наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире», - заявил он.

По словам Токаева, за 30 лет дипотношений между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.

«В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами», - сказал глава государства.

В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.

«Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений», - подчеркнул он.

В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров. Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в совместном заявлении глав государств.

В рамках официального визита также были подписаны следующие документы: совместная декларация между правительствами двух стран о создании стратегических инвестиционных проектов; меморандум о взаимопонимании между министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов; соглашение о принципах между министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar; соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar; меморандум о взаимопонимании между министерством индустрии и инфраструктурного развития и компанией Abu Dhabi Ports; соглашение о стратегическом партнерстве между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Abu Dhabi Ports Group; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения; меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша; соглашение между архивом президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.