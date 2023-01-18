У генпрокуратуры нет задачи возбуждать дела в отношении членов семьи Назарбаева

После утраты действия закона «О первом президенте – Елбасы» у генеральной прокуратуры нет задачи возбуждать уголовные дела в отношении членов семьи Нурсултана Назарбаева. Об этом в среду в кулуарах мажилиса заявил журналистам заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

«У нас не стоит задача по возбуждению каких-либо дел в отношении семьи первого президента или кого-то другого. Мы занимаемся проверкой и возвратом всего незаконно вывезенного капитала из страны», - заявил Чиндалиев, отвечая на вопрос, будут ли в надзорном органе проводить проверку по незаконно вывезенному капиталу семьей Назарбаева.

Он подчеркнул, что перед генеральной прокуратурой стоит одна задача – по возврату незаконно выведенного капитала обратно в Казахстан. Чиндалиев напомнил, что в данное время министерство юстиции проводит работу по ревизии и гармонизации законодательства.

«В Уголовный кодекс соответствующие поправки еще не включены. Минюст проведет анализ, чтобы определить какие статьи касаются первого президента и его семьи, а какие нет», - добавил заместитель генерального прокурора.

Кроме того, уточнил он, процессуально есть повод для возбуждения уголовного дела, это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Но органы, которые возбуждают уголовные дела, – это агентство по финансовому мониторингу, агентство по противодействию коррупции, министерство внутренних дел и комитет национальной безопасности.

«Если они видят достаточные основания, они могут возбудить уголовное дело», - заключил Чиндалиев.