В этом году в Алатауском районе обновят автобусы на трех востребованных маршрутах – Досаев

В этом году акимат Алматы обещает обновить автобусы на трех наиболее востребованных маршрутах Алатауского района и открыть новый пригородный маршрут. Об этом аким города сообщил на встрече с жителями района в четверг.

«В 2023 году мы планируем обновить автобусы на трех наиболее востребованных маршрутах - №69, №125 и №24, а также, для обеспечения жителей пригородной зоны общественным транспортом, в III квартале планируется запустить маршрут №213 от поселка Кольашы до рынка Салем, который также будет охватывать часть Алатауского района», - сказал Ерболат Досаев.

Вместе с тем он заявил, что весной прошлого года акимат Алматы закупил 450 новых автобусов, из них 92 (20%) переданы в Алатауский район, благодаря чему «решены проблемы по 12 маршрутным линиям».

«Так, были открыты четыре новых маршрута, продлены два маршрута с увеличением подвижного состава для сохранения интервала движения. Обновлены 52 автобуса четырех маршрутных линий. Таким образом, автобусный парк района обновлен на 100%. Восстановлены интервалы движения по двум маршрутам», - отметил Досаев.

Также он сообщил, что на начало прошлого года общая потребность в остановочных комплексах по району составляла 90 единиц, в 2022 году установлено 40 остановок, оставшиеся 50 будут установлены в этом году.

«Таким образом, вопрос нехватки остановок по Алатаускому району полностью решится до конца 2023 года», - пообещал глава города.