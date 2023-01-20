Назарбаеву провели плановую лечебно-диагностическую процедуру, заявил Пя

Нурсултану Назарбаеву провели плановую лечебно-диагностическую процедуру, заявил в пятницу в ходе брифинга председатель правления корпоративного фонда University Medical Center, главный кардиохирург Юрий Пя. Он сообщил, это было запланировано еще в прошлом году, но сделали только сегодня «в силу занятости» пациента.

«Операция была запланирована в прошлом году. В силу его занятости мы решили провести, когда ему будет удобно. Мы решили провести операцию сегодня. То, что сегодня прошло, – это запланированная операция. Она прошла успешно», - заявил Пя.

При этом, подчеркнул он, это была не совсем операция.

«Операция длилась около 2,5 часов. Это не операция, а процедура, была проведена лечебно-диагностическая процедура», - уточнил кардиохирург.

Пя пояснил, что операция – это когда открывается грудная клетка, а лечебно-диагностическая процедура – «через какие-то минимальные доступы, это не входит в операцию».

«Это нетрадиционное вмешательство. И когда мы начали подготовку и когда закончили, это завершилось в течение 2,5 часов», - отметил кардиохирург.

Он также отметил, что сердце Назарбаева «как работало самостоятельно, так и работает, и будет работать еще долгое время, обошлось без кардиостимулятора».

По словам Пя, бывший президент чувствует себя хорошо, его выписка запланирована на ближайшее время. Что касается диагноза, то, напомнил председатель правления, есть медицинская тайна. Кроме того, так как Назарбаев «неординарная личность», на часть вопросов медики ответить не могут.