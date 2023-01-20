Дипломаты США, Великобритании и Евросоюза обеспокоены нападениями на независимых журналистов в Казахстане

Посольства США и Великобритании, а также представители Европейского союза выразили обеспокоенность нападениями на независимых журналистов, которые продолжаются с осени 2022 года.

Представители дипмиссии США считают, что свобода самовыражения и свободные СМИ жизненно важны для построения нового Казахстана с открытым и динамичным обществом, а также подотчетной правительственной системой. «Мы вновь выражаем свою поддержку Казахстану в его усилиях в достижении этих целей», – заявил посол США Дэниел Розенблюм, выступая на брифинге в Алматы.

«Мы обеспокоены недавними нападениями на независимых журналистов и выражаем им свою солидарность. Все эти случаи должны быть расследованы, виновные в этих правонарушениях должны понести наказание. В связи с этим мы приветствуем сегодняшний призыв президента Токаева к полному расследованию [этих инцидентов]», – указано в совместном заявлении делегации из стран Европейского союза, а также посольства Великобритании.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование атак, направленных против журналистов, которые продолжаются с осени прошлого года.

С ноября прошлого года неизвестные разбивают стекло в двери бизнес-центра, где находится редакция интернет-издания El Media. DDoS- и спам-атакам подвергались сайт агентства КазТАГ. Перед офисом издания Orda.kz оставляли надпись угрожающего содержания, а главный редактор Гульнара Бажкенова получала телефонные угрозы.

В прошлую пятницу неизвестные подожгли машину участницы гражданской коалиции «Алтыншы Қаңтар», журналистки Динары Егеубаевой. Позднее полиция сообщила, что задержаны пятеро несовершеннолетних, их также подозревают в разрушении стекла на входной двери редакции El Media.

Накануне журналист Вадим Борейко сообщил, что трое неизвестных пытались заблокировать дверь его квартиры и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов считает взаимосвязанными. В своих показаниях полиции он написал, «что последние акции устрашения журналистов: Динары Егеубаевой, Гульжан Ергалиевой, Гульнар Бажкеновой, Самал Ибраевой и меня, возможно, координируются из одного центра».

По информации Борейко, 18 января Самал Ибраева, главный редактор Ulys Media, написала ему о взломе ее сайта, на котором выложили персональные данные журналистки и членов ее семьи. А в комментариях к последнему выпуску на своем YouTube-канале Борейко обнаружил, что «большая группа комментариев были адресованы некой Самал и содержали один и тот же текст, хотя и отправленный с разных аккаунтов». Всего таких комментариев-близнецов под роликом было 70, и во всех звучала угроза в адрес, как предполагает Борейко, именно Самал Ибраевой.