Суд запретил съемку и запись процесса по делу Боранбаева по просьбе свидетелей

Суд запретил съемку и запись процесса по делу бизнесмена Кайтара Боранбаева. Такое постановление вынесла в понедельник судья Сарыаркинского районного суда №2 Астаны Назгуль Бапакова.

«Суд постановил запретить представителям СМИ применение в зале судебного заседания аудио-видеозаписи. Данное решение обжалованию не подлежит. Поскольку уголовное дело рассматривается в открытом судебном заседании, разрешается только присутствовать и слушать, вести какие-либо записи», - заявила в постановлении Бапакова.

Она также уточнила, что некоторые журналисты на своих личных аккаунтах в социальных сетях выложили видеозаписи с фрагментами судебного процесса и сделали монтаж.

«Свидетели обратились к суду о том, что они против того, чтобы их персональные данные и показания в суде распространялись в СМИ. В СМИ без согласия свидетелей распространяются их персональные данные, что нарушает положение статьи 10 закона РК “О персональных данных и их защите”. Своими субъективными убеждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону», - подчеркнула судья.

Бапакова также уточнила, что свидетелей и участников также нельзя записывать за пределами суда.