В собственность государства возвращены месторождения угля, золота и меди

В ходе проведенного анализа в 2022 году расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по твердым полезным ископаемым, а также 12 контрактов по углеводородному сырью, сообщается на сайте премьер-министра.

«Правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. В государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам», - говорится в сообщении.

При этом снова не указывается, что это за месторождения и с какими компаниями расторгнуты контракты.

Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы.

Вместе с тем по итогам торгов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге.

Также ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. В 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по твердым полезным ископаемым, а также погашена задолженность на 1,8 млрд тенге по девяти контрактам в сфере углеводородного сырья.

«В результате принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь для освоения месторождений твердых полезных ископаемых. Работа правительства в данном направлении будет продолжена», - отметили в правительстве.