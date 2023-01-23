Почти 12 млн казахстанцев смогут проголосовать на выборах в мажилис и маслихаты – ЦИК

«По состоянию на 1 января 2023 года нами собран реестр избирателей, в него включено 11 970 406 избирателей, которые предварительно распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее число избирателей – 1 177 507 – включено по Туркестанской области, наименьшее – 138 277 – по области Улытау», - сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Он добавил, что, если избиратель знает, что не сможет прийти на свой избирательный участок в день голосования, то уже сейчас он обратиться в местный акимат с заявлением, чтобы его прикрепили к тому избирательному участку, на котором он будет 19 марта.

«И временно зарегистрированные, и граждане без регистрации могут воспользоваться этим правом, но заблаговременно. Письменные заявления граждан о включении в списки избирателей по месту пребывания могут быть представлены в акимате не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть в срок до 17 февраля», - пояснил Петров.

Таким образом, добавил он, до 17 февраля местные исполнительные органы на основе реестра избирателей будут отрабатывать конкретные списки по избирательным участкам, а граждане – подавать заявления на корректировку или изменение места голосования. После 17 февраля все списки передадут в ЦИК, который проведет проверку на недопустимость двойников. За 20 дней до дня голосования, то есть 26 февраля, списки избирателей по каждому избирательному участку в местах постоянного проживания должны быть переданы на избирательные участки. В течение пять дней избирательный участок подготовит их к ознакомлению. С 4 марта каждый может прийти на свой участок, проверить себя в списках и корректность данных.