ВОЗ обеспокоена ростом смертей от коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге во вторник выразил обеспокоенность ростом смертей от коронавируса в мире и сообщил, что комитет ВОЗ соберется на этой неделе, чтобы обсудить, является ли текущая ситуация все еще глобальной чрезвычайной ситуацией.

«С начала декабря число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 увеличивается. Всего за последние восемь недель от COVID-19 скончались более 170 тысяч человек. Это только что зарегистрированные смерти; реальное количество смертей намного выше», - заявил глава ВОЗ.

Он сообщил, что спустя три года после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, на этой неделе чрезвычайный комитет по COVID-19 соберется, чтобы обсудить, является ли текущая ситуация все еще глобальной ЧС.

«Хотя я не буду опережать рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям, я по-прежнему очень обеспокоен ситуацией во многих странах и растущим числом смертей. Хотя мы явно находимся в лучшей форме, чем три года назад, когда эта пандемия впервые разразилась, глобальные коллективные ответные меры снова находятся под угрозой», - сказал он.

Гебрейесус констатировал, что слишком мало людей, особенно пожилых людей и медицинских работников, должным образом вакцинированы, много людей не получили бустерную дозу, для многих противовирусные препараты остаются дорогими и недоступными, а многие не получают должного ухода.

«Хрупкие системы здравоохранения изо всех сил пытаются справиться с бременем COVID-19, помимо ухода за пациентами с другими заболеваниями, включая грипп и РСВ. Наблюдение и генетическое секвенирование резко сократились, что затрудняет отслеживание известных вариантов и обнаружение новых. И циркулирует поток лженауки и дезинформации, который подрывает доверие к безопасным и эффективным средствам борьбы с COVID-19», - отметил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что «не стоит недооценивать» COVID-19, поскольку «он продолжает удивлять и будет продолжать убивать», если мир не приложит больше усилий для предоставления медицинских средств нуждающимся и для всесторонней борьбы с дезинформацией.