США поставят Украине боевые танки Abrams

США отправят в Украину свои основные боевые танки M1 Abrams, заявил президент Джо Байден. Как сообщает Русская служба ВВС , всего будет передан 31 танк, но поставка займет время.

«Доставка этих танков на поле боя потребует времени. Мы используем это время, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону», - сказал Байден, отметив, что США в ближайшее время начнут обучение украинских военных.

Поставка Abrams из США была условием Германии для разблокировки поставок «Леопардов».

Источники агентства Bloomberg ранее сообщали, что США выделят на производство танков M1 Abrams для Украины $400 млн. В связи с тем, что танки будут производиться специально для Украины, их поставка может затянуться более чем на год, писали американские СМИ.

M1 Abrams – один из лучших современных основных боевых танков с одной из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них.