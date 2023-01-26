ЕАБР инвестирует в Казахстан в этом году более $1,1 млрд

Евразийский банк развития намерен инвестировать в Казахстан в этому году более $1,1 млрд. об этом на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил председатель правления банка Николай Подгузов.

Как сообщается на сайте Акорды, Подгузов проинформировал о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества ЕАБР с Казахстаном, а также о прогнозах на предстоящий период. В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более $1,1 млрд, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей – транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы.

В прошлом году объем инвестиций ЕАБР в Казахстан составил $1,2 млрд, увеличившись в пять раз по сравнению с 2021 годом.

Председатель правления банка также рассказал о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов – это строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань – Мангышлак.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах, отметив, что участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.