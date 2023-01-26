Предложения по реформе разделены на три блока
Председатель Верховного суда доложил президенту о судебной реформе
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, который рассказал о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия.

Предложения по реформе разделены на три блока: неотложные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи. В рамках неотложных мер, по словам Мергалиева, запланированы открытие залов судебных заседаний для обязательных оффлайн процессов и актуализация нормативных постановлений Верховного суда по наиболее чувствительным сферам.

В числе законодательных инициатив – введение эффективного судебного контроля на досудебной стадии, сокращение сроков рассмотрения административных дел в сфере госзакупок, налогообложения и деятельности частных судебных исполнителей. А в долгосрочном порядке предусмотрена разработка комплекса законодательных и организационных мер. Сейчас на рассмотрении парламента находятся два законопроекта, которые направлены на введение выборности председателей судов, исключение инструментов давления силовиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного совета и расширение подсудности ювенальных судов.

Кроме того, прорабатываются предложения по реальному обеспечению принципа состязательности в уголовном процессе и механизм привлечения судей к ответственности за грубые нарушения закона.

Токаев поручил обеспечить качественное дальнейшее совершенствование судебной системы.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Турецкий инвестор готов построить ТЭЦ в Кокшетау
Новости
Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку вторжения России в Украину
Новости
12 областей Казахстана находятся в зоне высокого риска подтоплений – МЧС
Новости
ТЭЦ Риддера выкупил казахстанский инвестор
Новости
Ертысбаев о выходе из НПК двух депутатов: они могли уйти раньше, но не сделали этого
Новости
Гендиректор «Алматинских тепловых сетей» подозревается во взятке в 16 млн тенге – Антикор