НПК определилась с партийным списком на выборы в мажилис

Народная партия Казахстана в ходе внеочередного съезда в понедельник определилась с партийным списком для участия в выборах в мажилис. Глава партии Ермухамет Ертысбаев заявил, что они надеются как минимум на 40 мест в парламенте.

«В партийном списке было 120 человек, но мы его решили сократить до 52 человек… Если (на выборах – В.) не будет фальсификации, при честном подсчете голосов мы 40-45 мест завоюем (в мажилисе – В.), - сказал Ертысбаев.

В партийный список вошли депутаты мажилиса, руководители многих областных филиалов партии, сам Ертысбаев, его заместители, а также общественники и молодежь.

Между тем по одномандатным округам определены еще 15 кандидатов от партии: двое – в Алматы, двое – в Туркестанской области, двое – в Карагандинской области, по одному – в Астане, Шымкенте, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской областях.